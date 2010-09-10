Сварочный аппарат
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Сварочный аппарат
Хочу построить себе гараж. Буду делать его сам из металла. Для этого нужен сварочный аппарат. У знакомых спрашивал - нет ни у кого. Придётся покупать. А какой? Или в аренду взять?
5006
Re: Сварочный аппарат
Что касается аренды любого инструмента, то тут палка о двух концах. С одной стороны - возможно так дешевле выйдет, чем покупать. А с другой стороны - арендованное оборудование или инструмент может сломаться в любую минуту, так как наверняка не новым будет и придётся за него полную стоимость платить. Да и найти надо такую организацию, кто предоставляет в аренду необходимый инструмент и оборудование. Надёжнее всего иметь всё своё. Особо мощный сварочный аппарат, я думаю, Вам не нужен. Вы посмотрите такие аппараты в этом магазине, официальном дистрибьюторе техники Зубр. Там моделей много, если будут затруднения с выбором, продавцы подскажут что лучше взять.
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