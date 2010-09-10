Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:20

Хочу построить себе гараж. Буду делать его сам из металла. Для этого нужен сварочный аппарат. У знакомых спрашивал - нет ни у кого. Придётся покупать. А какой? Или в аренду взять?

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