Сообщение Яно4ка » Сегодня, 01:34

Всем привет! Как вы считаете, реально ли заработать, если делать ставки на спорт в букмекерских конторах? Я имею ввиду не 100-200 долларов, а нормальную сумму, от тысячи и выше. Муж мой неплохо разбирается в футболе и хоккее, вот хотелось бы попробовать испытать удачу, но есть страх все проиграть, и не знаю какую лучше БК выбрать!