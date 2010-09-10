Подскажите
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Подскажите
Хочу заказать на одном из сайтов фонарики для папы и мужа в подарок. Решила просмотреть для сравнения как минимум несколько разных каталогов, а потом уже только выбрать одну компанию. Ознакомилась с ценами и заглянула спустя время сюда https://voenrus.ru/catalog/fonari-edc-na-kazhdyj-den-2 на страницу с подробным описанием каждой из моделей фонариков от известных производителей. Вы как считаете, стоит ли покупать бюджетные фонарики или лучше из средней ценовой категории и выше? Для меня эта тема сейчас очень важная и я надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами, как быть и с чего начать поиски в интернете?
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