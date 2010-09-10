Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Приветствую, вас. Мы перестали окружать себя милыми вещами и радоваться мелочам, я решила завести традицию – покупать в интернет магазинах, хотя бы несколько раз в месяц предметы интерьера. Вот здесь https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... lubnichka/ на странице нашла информацию теоретического плана, как сформировать заявку на покупку, а потом уже только подождать, пока транспортная компания сделает доставку по стране. Вы тоже всегда обращаете внимание на цены, а потом только решение принимаете о выборе какой-то одной компании для сотрудничества? Или какими-то иными критериями привыкли руководствоваться?
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