Покупка недвижимости

Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Покупка недвижимости

Сообщение Яно4ка » 27 янв 2022, 22:37

Стоит ли поиски квартиры доверять риелтору? Или можно самому найти то, что нужно?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Покупка недвижимости

Сообщение Наташа Швец » 28 янв 2022, 10:32

Риелтор только увеличивает сроки покупки, так как знает где искать, а вы самостоятельно просто дольше этим занимаетесь. Но, если знать где искать и что конкретно хотите, тогда думаю можно обойтись и без их помощи, тем более что эти услуги платные. Мы искали сами, и купили квартиру в Москве через этот сайт https://www.gdeetotdom.ru/kupit-kvartiru-moskva/ . Да, возможно выжидали хороший вариант, но нам было к не спеху, поэтому такой и результат.
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