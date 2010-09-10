Покупка недвижимости
Обсуждение Рязанских агентств недвижимости. Качество обслуживания, надежность.
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Покупка недвижимости
Стоит ли поиски квартиры доверять риелтору? Или можно самому найти то, что нужно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Покупка недвижимости
Риелтор только увеличивает сроки покупки, так как знает где искать, а вы самостоятельно просто дольше этим занимаетесь. Но, если знать где искать и что конкретно хотите, тогда думаю можно обойтись и без их помощи, тем более что эти услуги платные. Мы искали сами, и купили квартиру в Москве через этот сайт https://www.gdeetotdom.ru/kupit-kvartiru-moskva/ . Да, возможно выжидали хороший вариант, но нам было к не спеху, поэтому такой и результат.
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