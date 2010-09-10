Заказать настройку контекста

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Заказать настройку контекста

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:31

К кому лучше обратиться, фрилансеру или в агентство? Первый вариант более бюджетный, второй более надежный. Как бы вы поступили? Также предлагают заказать настройку контекста у сотрудника Яндекса, который это делает бесплатно. В чем там подводные камни? Какой смысл им бесплатно работу выполнять? На тяп-ляп сделает?
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