КИА РИО, покупать?
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КИА РИО, покупать?
Отговорите от покупки новой КИА РИО. Сколько пересмотрел обзоров на ютубе, перечитал форумов, а реальных конкурентов у неё всё равно не вижу, с точки зрения соотношений цены и качества. На форуме кто-нибудь ездит на РИО? Можете ваш отзыв дать? Покупать собираюсь в комплектации Rio Luxe AV такой https://novocar-kia.ru/models/rio/ за 1,2 млн, год выпуска 2022.
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