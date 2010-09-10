Сбой в сервере

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Сбой в сервере

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 янв 2022, 15:28

В последнее время на сервере стали происходить сбои, как это исправить?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Сбой в сервере

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:13

В вашем случае нужно подключить балансировщик нагрузки, у хостинговой компании Timeweb есть такая услуга по выгодной цене, для этого вам необходимо будет пройти простую регистрацию и в панели управления сделать необходимые настройки. Пользуюсь их услугами уже давно, меня всё устраивает.
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