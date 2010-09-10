Сбой в сервере
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 598
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Сбой в сервере
В последнее время на сервере стали происходить сбои, как это исправить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 405
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Сбой в сервере
В вашем случае нужно подключить балансировщик нагрузки, у хостинговой компании Timeweb есть такая услуга по выгодной цене, для этого вам необходимо будет пройти простую регистрацию и в панели управления сделать необходимые настройки. Пользуюсь их услугами уже давно, меня всё устраивает.
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