Lada Granta
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Lada Granta
Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей