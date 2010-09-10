Lada Granta

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Lada Granta

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:30

Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей