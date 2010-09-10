Lada Granta
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Lada Granta
Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?
Re: Lada Granta
Вполне неплохой автомобиль для наших дорог.
Re: Lada Granta
Вполне неплохой автомобиль для наших дорог.
только учтите, что у неё комплекстаций много, смотря какую выберете ещё
Re: Lada Granta
Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?
Я ладу себе в итоге и приобрел. Автомобиль нравится, надежный довольно. Кстати, когда покупал, мне ещё полезный сервис продавец подсказал под названием РосШтрафы https://rosfines.ru/ . Если использовать его, то можно оплачивать нарушения с приличной скидкой. Кому нужен, можете взять на заметку, пользоваться.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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