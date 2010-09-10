Lada Granta

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Lada Granta

Сообщение Buneyaz » 30 янв 2022, 23:30

Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Lada Granta

Сообщение derigor » Сегодня, 09:34

Вполне неплохой автомобиль для наших дорог.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Lada Granta

Сообщение derigor » Сегодня, 09:42

Вполне неплохой автомобиль для наших дорог.


только учтите, что у неё комплекстаций много, смотря какую выберете ещё
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Lada Granta

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 10:03

Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?


Я ладу себе в итоге и приобрел. Автомобиль нравится, надежный довольно. Кстати, когда покупал, мне ещё полезный сервис продавец подсказал под названием РосШтрафы https://rosfines.ru/ . Если использовать его, то можно оплачивать нарушения с приличной скидкой. Кому нужен, можете взять на заметку, пользоваться.
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