Что лучше купить, новую Lada Granta или бэушную иномарку? БМВ ту же, или Мерседес, двухтысячных годов. Гранта будет более выгодна в обслуживании, первые 3-5 лет вроде как нет проблем с поломками, но это Лада, а не БМВ. Или предрассудки? Как бы вы поступили, будучи на моём месте?

