Skoda Octavia
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Skoda Octavia
Главные минусы данной модели? На автофорумах почти все указываемые недостатки автомобиля не похожи друг на друга, то есть это скорее уже последствия эксплуатации авто конкретным водителем, а не общая проблема модели. Кто из форумчан ездит на Skoda Octavia? Что можете сказать? Какие есть альтернативы за этот же бюджет из БУ сегмента?
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