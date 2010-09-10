Skoda Octavia

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Skoda Octavia

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:35

Главные минусы данной модели? На автофорумах почти все указываемые недостатки автомобиля не похожи друг на друга, то есть это скорее уже последствия эксплуатации авто конкретным водителем, а не общая проблема модели. Кто из форумчан ездит на Skoda Octavia? Что можете сказать? Какие есть альтернативы за этот же бюджет из БУ сегмента?
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