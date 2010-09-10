Официальный дилера КИА, Волгоград

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Официальный дилера КИА, Волгоград

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:40

Из Волгограда есть кто-нибудь на форуме? Подскажите проверенных официальных дилеров КИА, буду брать новый Спортейдж. В Яндексе много дилеров выдаёт, но хотелось бы услышать именно проверенные вариантов, у кого вы покупали. Если есть такие, которые лучше обходить стороной, тоже бы интересно было послушать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей