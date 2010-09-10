Официальный дилера КИА, Волгоград
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Официальный дилера КИА, Волгоград
Из Волгограда есть кто-нибудь на форуме? Подскажите проверенных официальных дилеров КИА, буду брать новый Спортейдж. В Яндексе много дилеров выдаёт, но хотелось бы услышать именно проверенные вариантов, у кого вы покупали. Если есть такие, которые лучше обходить стороной, тоже бы интересно было послушать.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей