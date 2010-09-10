Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Добрый день. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами незнакомых компаний, которые занимаются продажей дизайнерской мебели с доставкой по стране? Буду вам благодарна за ответы и надеюсь, что отпишетесь и поможете мне советами.