Вино
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 599
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Вино
Почему девушки так любят вино? Ведь от него только голова болит)))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Вино
Поспорю с Вами, потому что все зависит от вина. Если взять бутылочку хорошего, то голова не будет болеть ни в каком случае. Мы с мужем раз в неделю на досуге открываем вино рислинг https://winetime.com.ua/wine/grape_sorts=risling, можем даже за вечер 2 бутылки выпить и голова на утро свежая, вроде и не употребляли.
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