Вино

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 599
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Вино

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 фев 2022, 12:31

Почему девушки так любят вино? Ведь от него только голова болит)))
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Вино

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:17

Поспорю с Вами, потому что все зависит от вина. Если взять бутылочку хорошего, то голова не будет болеть ни в каком случае. Мы с мужем раз в неделю на досуге открываем вино рислинг https://winetime.com.ua/wine/grape_sorts=risling, можем даже за вечер 2 бутылки выпить и голова на утро свежая, вроде и не употребляли. 
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