Зерносушилка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Зерносушилка
Посоветуйте мне, пожалуйста, компанию, которая занимается производством зерносушилок?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 599
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Зерносушилка
Я искал, где можно заказать зерносушилку под ключ. Нашел компанию Эксперт Агро https://expert-agro.ru/stroitelstvo/pro ... osushilok/ у них на зерносушилку цена была отличная. Оформил заказ, с менеджером все нюансы обговорил. В итоге зерносушилку установили без проблем, работает она отлично.
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