Зерносушилка

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Зерносушилка

Сообщение Наташа Швец » 01 фев 2022, 14:21

Посоветуйте мне, пожалуйста, компанию, которая занимается производством зерносушилок?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 618
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Зерносушилка

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 фев 2022, 11:54

Я искал, где можно заказать зерносушилку под ключ. Нашел компанию Эксперт Агро https://expert-agro.ru/stroitelstvo/pro ... osushilok/ у них на зерносушилку цена была отличная. Оформил заказ, с менеджером все нюансы обговорил. В итоге зерносушилку установили без проблем, работает она отлично.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Зерносушилка

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 21:32

Какие именно Вам нужны? Они же есть несколько типов. Вот к примеру башенные зерносушилки https://krupaik.com.ua/ru/bashennye-zernosushilki-sukup можно заказать такие сушилки. Цены башенных сушилок в интернет-магазинах зависят от производителя, модификации и технических характеристик оборудования. А вот компания «КРУПА І К» доставляет зерносушилки напрямую от производителя, поэтому и цена невысокая.
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