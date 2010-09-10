Детский подарок
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Детский подарок
Девочки выручайте, нас пригласили на детское день рождение к мальчику, и я вообще не представляю, что ему можно подарить, у меня 2 дочки, с девочками как-то попроще.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Детский подарок
Для мальчика машинка, как для девочки кукла, вот можете от нее и отталкиваться. А вообще, есть еще конструкторы, роботы. Вы наверное, просто не обращали внимание на мальчуковые игрушки в магазинах, там точно есть что-то интересное и разнообразное, я как мама сына уверяю в этом вас.
Re: Детский подарок
Я узнала уже у мамочки ребенка, купили робота, но спасибо за помощь!
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