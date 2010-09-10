Детский подарок

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Детский подарок

Сообщение Яно4ка » 03 фев 2022, 09:55

Девочки выручайте, нас пригласили на детское день рождение к мальчику, и я вообще не представляю, что ему можно подарить, у меня 2 дочки, с девочками как-то попроще.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Детский подарок

Сообщение Наташа Швец » 04 фев 2022, 18:46

Для мальчика машинка, как для девочки кукла, вот можете от нее и отталкиваться. А вообще, есть еще конструкторы, роботы. Вы наверное, просто не обращали внимание на мальчуковые игрушки в магазинах, там точно есть что-то интересное и разнообразное, я как мама сына уверяю в этом вас.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Детский подарок

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:16

Я узнала уже у мамочки ребенка, купили робота, но спасибо за помощь!
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