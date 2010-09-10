Цены на уголь в Турции

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Цены на уголь в Турции

Сообщение Anthonn » Сегодня, 11:01

Приветствую форумчане! В последнее время меня очень заинтересовала промышленность, читаю информацию в интернете, чтобы не деградировать и знать о событиях в мире. Недавно прочитал про стоимость угля в Турции и прибываю в шоке, если посмотреть статистику, то с каждым годом идет глобальное подорожание. Что вы скажите? Как думаете, с чем связан такой скачек цен? Давайте поразмышляем на этот счет.
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