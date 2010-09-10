Где купить отопление в квартиру

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » 12 минут назад

Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей