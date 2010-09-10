Где купить отопление в квартиру
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Где купить отопление в квартиру
Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
Re: Где купить отопление в квартиру
Буцефалия писал(а):Можете подсказать где можно приобрести?
Могу посоветовать интернет магазин Центр Снабжения, мы недавно у них теплый пол покупали в ванну, остались всем довольны. Думаем теперь постепенно все комнаты оборудовать так же. Вот их сайт:https://www.cs27.ru/ Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя