Где купить отопление в квартиру

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 14:16

Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Изаура » Сегодня, 15:25

Буцефалия писал(а):Можете подсказать где можно приобрести?

Могу посоветовать интернет магазин Центр Снабжения, мы недавно у них теплый пол покупали в ванну, остались всем довольны. Думаем теперь постепенно все комнаты оборудовать так же. Вот их сайт:https://www.cs27.ru/ Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 18:12

Изаура писал(а):
Буцефалия писал(а):Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам

А биметаллические сильно лучше обычных чугунных?
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