Где купить отопление в квартиру

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » 03 фев 2022, 14:16

Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Изаура » 03 фев 2022, 15:25

Буцефалия писал(а):Можете подсказать где можно приобрести?

Могу посоветовать интернет магазин Центр Снабжения, мы недавно у них теплый пол покупали в ванну, остались всем довольны. Думаем теперь постепенно все комнаты оборудовать так же. Вот их сайт:https://www.cs27.ru/ Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » 03 фев 2022, 18:12

Изаура писал(а):
Буцефалия писал(а):Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам

А биметаллические сильно лучше обычных чугунных?
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Питер

Re: Пластинчатые теплообменники в Питере.

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:23

Буцефалия писал(а):Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?

Да , чем сейчас отапливать то или иное помещение , много вариантов есть !
Сейчас пластинчатые теплообменники широко используются для этого , конечно может для квартиры это круто будет , а вот для частного дома , то что нужно э Это технические устройства, в которых происходит теплообмен между 2 средами с различными температурами. Они нужны, чтобы передавать тепло от теплоносителя к жидкости.
Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин. Они применяются в химической, газовой, энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях, а также для организации систем отопления и водоснабжения. Мы такие брали в Питере у ООО «Сервис-ПТО» https://servicepto.ru/.
Да , если в последствии Вам нужно будет их установить , подключить , обслуживание, ребята тоже это делают !
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