Буцефалия
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » 03 фев 2022, 14:16

Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
Изаура
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Изаура » 03 фев 2022, 15:25

Буцефалия писал(а):Можете подсказать где можно приобрести?

Могу посоветовать интернет магазин Центр Снабжения, мы недавно у них теплый пол покупали в ванну, остались всем довольны. Думаем теперь постепенно все комнаты оборудовать так же. Вот их сайт:https://www.cs27.ru/ Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам
Буцефалия
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Буцефалия » 03 фев 2022, 18:12

Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам

А биметаллические сильно лучше обычных чугунных?
КсюшаЧ
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Пластинчатые теплообменники в Питере.

Сообщение КсюшаЧ » 21 май 2023, 09:23

Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?

Да , чем сейчас отапливать то или иное помещение , много вариантов есть !
Сейчас пластинчатые теплообменники широко используются для этого , конечно может для квартиры это круто будет , а вот для частного дома , то что нужно э Это технические устройства, в которых происходит теплообмен между 2 средами с различными температурами. Они нужны, чтобы передавать тепло от теплоносителя к жидкости.
Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин. Они применяются в химической, газовой, энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях, а также для организации систем отопления и водоснабжения. Мы такие брали в Питере у ООО «Сервис-ПТО» https://servicepto.ru/.
Да , если в последствии Вам нужно будет их установить , подключить , обслуживание, ребята тоже это делают !
Kashevar
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
Re: изготовление ИТП

Сообщение Kashevar » 10 окт 2024, 16:46

Да , чем сейчас отапливать то или иное помещение , много вариантов есть !
Сейчас пластинчатые теплообменники широко используются для этого , конечно может для квартиры это круто будет , а вот для частного дома , то что нужно э Это технические устройства, в которых происходит теплообмен между 2 средами с различными температурами. Они нужны, чтобы передавать тепло от теплоносителя к жидкости. Заказать изготовление ИТП на вебсайте Теплоком-Сервис Москва. Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин. Они применяются в химической, газовой, энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях, а также для организации систем отопления и водоснабжения. Мы такие брали в Питере у ООО «Сервис-ПТО» https://servicepto.ru/.
Да , если в последствии Вам нужно будет их установить , подключить , обслуживание, ребята тоже это делают !
занимаетесь изготовление ИТП?
Алексей Кобзарь
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Где купить отопление в квартиру

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 14:42

Недавно я столкнулся с проблемой: батареи в квартире есть, но тепла от них почти нет. Долго искал понятное объяснение причин и решений, пока не наткнулся на полезную статью на сайте tion.ru — https://tion.ru/blog/batarei-ne-greut/ . Информация оказалась максимально структурированной и практичной. Я узнал, почему радиаторы могут плохо греть: от завоздушивания системы и неправильной регулировки до ошибок в подключении и теплоизоляции помещения. Особенно понравилось, что материал написан простым языком, без лишней «техники», но с конкретными советами, которые можно проверить самостоятельно. После прочтения стало ясно, на что обратить внимание и какие шаги предпринять, прежде чем вызывать специалистов. Статья действительно помогла разобраться в ситуации.
