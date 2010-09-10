Где купить отопление в квартиру
Где купить отопление в квартиру
Доброго дня. Хотим приобрести квартиру, но там загвоздка в том, что квартира вся старая, ремонт в ней вообще не делался, стоит все как в 80ые. Вроде можно и пожить до весны, однако отопление вообще не работает, надо хотя бы его поменять. Можете подсказать где можно приобрести?
Re: Где купить отопление в квартиру
Могу посоветовать интернет магазин Центр Снабжения, мы недавно у них теплый пол покупали в ванну, остались всем довольны. Думаем теперь постепенно все комнаты оборудовать так же. Вот их сайт:https://www.cs27.ru/ Можете в соответствующий раздел зайти и ознакомиться, советую присмотреться к биметаллическим радиаторам
Re: Где купить отопление в квартиру
А биметаллические сильно лучше обычных чугунных?
Да , чем сейчас отапливать то или иное помещение , много вариантов есть !
Да , чем сейчас отапливать то или иное помещение , много вариантов есть !
занимаетесь изготовление ИТП?
Re: Где купить отопление в квартиру
Недавно я столкнулся с проблемой: батареи в квартире есть, но тепла от них почти нет. Долго искал понятное объяснение причин и решений, пока не наткнулся на полезную статью на сайте tion.ru — https://tion.ru/blog/batarei-ne-greut/ . Информация оказалась максимально структурированной и практичной. Я узнал, почему радиаторы могут плохо греть: от завоздушивания системы и неправильной регулировки до ошибок в подключении и теплоизоляции помещения. Особенно понравилось, что материал написан простым языком, без лишней «техники», но с конкретными советами, которые можно проверить самостоятельно. После прочтения стало ясно, на что обратить внимание и какие шаги предпринять, прежде чем вызывать специалистов. Статья действительно помогла разобраться в ситуации.
