Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:26

Весной планируем полностью перебраться жить на дачу, все бы ничего, но там с горячей водой проблемы. Думаем раз на постоянку хотим остаться, надо как то решать это. Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Сообщение Буцефалия » 33 минуты назад

Изаура писал(а):Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?

Думаю вам нужно сперва определиться с типом водонагревателя, и далее уже отталкиваясь от этого можно будет конкретное что нибудь посоветовать. К примеру есть проточные и накопительные водонагреватели. По первым особо не скажу, т.к. не имела опыт использования, а по вторым могу посоветовать Atlantic O'pro на 50 литров. Прошлой зимой в загородный дом себе устанавливали. Брали на https://blg.cs27.ru/ В семье нас четверо, 50 литров хватает за глаза.
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