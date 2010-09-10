Какой водонагреватель подойдет для дачи?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Какой водонагреватель подойдет для дачи?
Весной планируем полностью перебраться жить на дачу, все бы ничего, но там с горячей водой проблемы. Думаем раз на постоянку хотим остаться, надо как то решать это. Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?
Re: Какой водонагреватель подойдет для дачи?
Изаура писал(а):Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?
Думаю вам нужно сперва определиться с типом водонагревателя, и далее уже отталкиваясь от этого можно будет конкретное что нибудь посоветовать. К примеру есть проточные и накопительные водонагреватели. По первым особо не скажу, т.к. не имела опыт использования, а по вторым могу посоветовать Atlantic O'pro на 50 литров. Прошлой зимой в загородный дом себе устанавливали. Брали на https://blg.cs27.ru/ В семье нас четверо, 50 литров хватает за глаза.
Re: Какой водонагреватель подойдет для дачи?
Буцефалия писал(а):Изаура писал(а):Брали на https://blg.cs27.ru/ В семье нас четверо, 50 литров хватает за глаза.
Благодарю за наводку, думаю нам будет как раз этот обьем
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя