Сообщение Изаура » Сегодня, 14:26

Весной планируем полностью перебраться жить на дачу, все бы ничего, но там с горячей водой проблемы. Думаем раз на постоянку хотим остаться, надо как то решать это. Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?