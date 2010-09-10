Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Сообщение Изаура » Сегодня, 14:26

Весной планируем полностью перебраться жить на дачу, все бы ничего, но там с горячей водой проблемы. Думаем раз на постоянку хотим остаться, надо как то решать это. Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 15:30

Изаура писал(а):Вот насчет водонагревателя думаем. У кого есть опыт? Можете подсобить?

Думаю вам нужно сперва определиться с типом водонагревателя, и далее уже отталкиваясь от этого можно будет конкретное что нибудь посоветовать. К примеру есть проточные и накопительные водонагреватели. По первым особо не скажу, т.к. не имела опыт использования, а по вторым могу посоветовать Atlantic O'pro на 50 литров. Прошлой зимой в загородный дом себе устанавливали. Брали на https://blg.cs27.ru/ В семье нас четверо, 50 литров хватает за глаза.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Какой водонагреватель подойдет для дачи?

Сообщение Изаура » Сегодня, 18:11

Буцефалия писал(а):
Изаура писал(а):Брали на https://blg.cs27.ru/ В семье нас четверо, 50 литров хватает за глаза.

Благодарю за наводку, думаю нам будет как раз этот обьем
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