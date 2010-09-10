электро карниз

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

электро карниз

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:59

Где можно заказать электро карниз для штор? Подскажите надежную компанию по такому делу.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: электро карниз

Сообщение Алексей Кобзарь » 59 минут назад

Выгодно будет купить и установить электро карниз.Электрокарнизы для штор  устанавливаются на любую высоту, крепятся либо в потолок, либо на стену. Электрокарниз изготавливается для каждого окна индивидуально, исходя из пожеланий заказчика.
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