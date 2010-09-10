электро карниз
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
электро карниз
Где можно заказать электро карниз для штор? Подскажите надежную компанию по такому делу.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 596
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: электро карниз
Выгодно будет купить и установить электро карниз.Электрокарнизы для штор устанавливаются на любую высоту, крепятся либо в потолок, либо на стену. Электрокарниз изготавливается для каждого окна индивидуально, исходя из пожеланий заказчика.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя