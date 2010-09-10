электро карниз

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 208
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

электро карниз

Сообщение Яно4ка » 03 фев 2022, 16:59

Где можно заказать электро карниз для штор? Подскажите надежную компанию по такому делу.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: электро карниз

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 фев 2022, 18:21

Выгодно будет купить и установить электро карниз.Электрокарнизы для штор  устанавливаются на любую высоту, крепятся либо в потолок, либо на стену. Электрокарниз изготавливается для каждого окна индивидуально, исходя из пожеланий заказчика.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: электро карниз

Сообщение derigor » 27 окт 2023, 15:18

Его же еще и установить как-то нужно тоже правильно.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: электро карниз

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:43

А устанавливать его сами планируете? Если нет, то тогда возьмите себе на заметку проверенный сервис РУКИ. Там специалисты работают опытные, которые услуги ремонта на дому оказывают. Монтаж проведут аккуратно. Я обращался к ним недавно за такой услугой, сделали всё без косяков.
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