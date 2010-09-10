Грузоперевозки

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Грузоперевозки

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 фев 2022, 11:27

Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Грузоперевозки

Сообщение Алехандро Пенгер » 04 фев 2022, 11:33

Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 .  В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая.  Возможности UTS Group позволяют  хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Грузоперевозки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:01

Мне нужны были https://xhovala.co.il/oblasti-obsluzhiv ... ashkelone/ перевозки Ашкелон и мне посоветовали этих ребят. Они подходят к работе серьезно, заворачивают в пленку, грузят и привозят по адресу. На сайте полная информация.
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