Грузоперевозки

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Грузоперевозки

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 фев 2022, 11:27

Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Грузоперевозки

Сообщение Алехандро Пенгер » 04 фев 2022, 11:33

Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 .  В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая.  Возможности UTS Group позволяют  хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Грузоперевозки

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 май 2022, 11:01

Мне нужны были https://xhovala.co.il/oblasti-obsluzhiv ... ashkelone/ перевозки Ашкелон и мне посоветовали этих ребят. Они подходят к работе серьезно, заворачивают в пленку, грузят и привозят по адресу. На сайте полная информация.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Грузоперевозки в Питере , России .

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:42

Алексей Кобзарь писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.

За границу, в Европу , Америку , не подскажу , сейчас туда ездить , возить что-то не безопасно , могут и забрать все , останетесь без своего груза , оно Вам нужно , а вот у нас по стране , пожалуйста !
Вижу ребята посоветовали , и я поделюсь с кем мы работаем в Питере . У нас в городе есть такая компания - АвтоТранс-Логистик , тел - +7 (812) 407-14-67 . У ребят свой автопарк, разные машины есть - борты, тенты изотермы , рефрижераторы. А вот их сайт https://logistikz.ru/ , обращайтесь к ним , перевезут что нужно и куда Вам нужно, груз любой, от 1.5 , да 20 тонн . Работают по Питеру , области и России . Оформление груза сами делают, страховка - пожалуйста . Мы с ними работаем уже больше двух лет, все отлично, ни каких претензий ни разу не было, МОЛОДЦЫ , одним словом !
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