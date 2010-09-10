Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения



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Алехандро Пенгер Гость RZN.info Сообщения: 85 Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение Алехандро Пенгер » 04 фев 2022, 11:33 Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 . В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая. Возможности UTS Group позволяют хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого. Вернуться к началу

КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 106 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Re: Грузоперевозки в Питере , России . Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 14:42 Алексей Кобзарь писал(а): Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.

За границу, в Европу , Америку , не подскажу , сейчас туда ездить , возить что-то не безопасно , могут и забрать все , останетесь без своего груза , оно Вам нужно , а вот у нас по стране , пожалуйста !

Вижу ребята посоветовали , и я поделюсь с кем мы работаем в Питере . У нас в городе есть такая компания - АвтоТранс-Логистик , тел - +7 (812) 407-14-67 . У ребят свой автопарк, разные машины есть - борты, тенты изотермы , рефрижераторы. А вот их сайт unnamed - 2021-03-24T073426.497.jpg (6.87 КБ) 52 просмотра За границу, в Европу , Америку , не подскажу , сейчас туда ездить , возить что-то не безопасно , могут и забрать все , останетесь без своего груза , оно Вам нужно , а вот у нас по стране , пожалуйста !Вижу ребята посоветовали , и я поделюсь с кем мы работаем в Питере . У нас в городе есть такая компания - АвтоТранс-Логистик , тел - +7 (812) 407-14-67 . У ребят свой автопарк, разные машины есть - борты, тенты изотермы , рефрижераторы. А вот их сайт https://logistikz.ru/ , обращайтесь к ним , перевезут что нужно и куда Вам нужно, груз любой, от 1.5 , да 20 тонн . Работают по Питеру , области и России . Оформление груза сами делают, страховка - пожалуйста . Мы с ними работаем уже больше двух лет, все отлично, ни каких претензий ни разу не было, МОЛОДЦЫ , одним словом ! Вернуться к началу

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