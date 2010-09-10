Грузоперевозки
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Грузоперевозки
Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Грузоперевозки
Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 . В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая. Возможности UTS Group позволяют хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Грузоперевозки
Мне нужны были https://xhovala.co.il/oblasti-obsluzhiv ... ashkelone/ перевозки Ашкелон и мне посоветовали этих ребят. Они подходят к работе серьезно, заворачивают в пленку, грузят и привозят по адресу. На сайте полная информация.
Re: Грузоперевозки в Питере , России .
Алексей Кобзарь писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.
За границу, в Европу , Америку , не подскажу , сейчас туда ездить , возить что-то не безопасно , могут и забрать все , останетесь без своего груза , оно Вам нужно , а вот у нас по стране , пожалуйста !
Вижу ребята посоветовали , и я поделюсь с кем мы работаем в Питере . У нас в городе есть такая компания - АвтоТранс-Логистик , тел - +7 (812) 407-14-67 . У ребят свой автопарк, разные машины есть - борты, тенты изотермы , рефрижераторы. А вот их сайт https://logistikz.ru/ , обращайтесь к ним , перевезут что нужно и куда Вам нужно, груз любой, от 1.5 , да 20 тонн . Работают по Питеру , области и России . Оформление груза сами делают, страховка - пожалуйста . Мы с ними работаем уже больше двух лет, все отлично, ни каких претензий ни разу не было, МОЛОДЦЫ , одним словом !
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей