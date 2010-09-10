Грузоперевозки
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Грузоперевозки
Посоветуйте, пожалуйста, компанию, которая занимается грузоперевозками. Но с одним нюансом, будут поставки с Америки.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Грузоперевозки
Я так понимаю, что Вам требуется логистика, которая занимается комбинированными грузоперевозками, потому что в Казахстане нет выхода в мировой океан. Именно поэтому советую Вам международные грузоперевозки в UTS Group https://uts-group.kz/perevozka-gruzov-5 . В своей работе UTS Group использует различные транспортные схемы комбинированных мультимодальных перевозок с применением транзитного оформления грузов в портах Украины, Европы и Китая. Возможности UTS Group позволяют хранение и консолидацию грузов на складах в портах любой страны мира и много другого.
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