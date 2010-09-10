Сообщение Roofdier » 04 фев 2022, 18:19

Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?