Сообщение Алексеич » Вчера, 18:32

Roofdier писал(а): Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?

Вы же понимаете, я надеюсь, что просто стать владельцем сайта - это одно, а вот получить с него прибыль - другое. Вы бы сразу ещё лучше позаботились о продвижении.