У кого заказать сайт?
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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У кого заказать сайт?
Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?
Re: У кого заказать сайт?
Вы думаете это так просто, взял, сделал и продвинул сайт? Создание и продвижение сайтов – это долгая систематическая работа нескольких человек, которые учились годами. Вы только навредите сайту, скорее всего. Советую обратиться в веб-студию Verstkovo https://verstkovo.ru/ и для Вас сделают всю необходимую работу.
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Re: У кого заказать сайт?
Roofdier писал(а):Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?
Вы же понимаете, я надеюсь, что просто стать владельцем сайта - это одно, а вот получить с него прибыль - другое. Вы бы сразу ещё лучше позаботились о продвижении.
Re: У кого заказать сайт?
Я тоже думала, что продвижение - это просто, но это не так на самом деле. Особенно, если есть негативные отзывы, нужно от них избавиться. Моему сайту, было время, конкуренты пытались испортить негативом имидж, пришлось в Markway купить управление репутацией https://markway.ru/orm/ . И хорошо, что я это сделала, потому что негатив был вымышленным, а вред от него мог убить мой бизнес. Теперь всё под контролем и продажи пошли вверх.
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