У кого заказать сайт?

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

У кого заказать сайт?

Сообщение Roofdier » 04 фев 2022, 18:19

Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: У кого заказать сайт?

Сообщение Володя9 » 04 фев 2022, 18:30

Вы думаете это так просто, взял, сделал и продвинул сайт? Создание и продвижение сайтов – это долгая систематическая работа нескольких человек, которые учились годами. Вы только навредите сайту, скорее всего. Советую обратиться в веб-студию Verstkovo https://verstkovo.ru/ и для Вас сделают всю необходимую работу.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: У кого заказать сайт?

Сообщение Алексеич » 02 мар 2022, 18:32

Roofdier писал(а):Нам необходимо создать сайт, причем сроки поджимают. Подскажите, на что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? Также посоветуйте, как лучше поступить в дальнейшем - самостоятельно наполнять сайт или доверить это внешним специалистам?

Вы же понимаете, я надеюсь, что просто стать владельцем сайта - это одно, а вот получить с него прибыль - другое. Вы бы сразу ещё лучше позаботились о продвижении.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: У кого заказать сайт?

Сообщение Laca » Сегодня, 11:02

Я тоже думала, что продвижение - это просто, но это не так на самом деле. Особенно, если есть негативные отзывы, нужно от них избавиться. Моему сайту, было время, конкуренты пытались испортить негативом имидж, пришлось в Markway купить управление репутацией https://markway.ru/orm/ . И хорошо, что я это сделала, потому что негатив был вымышленным, а вред от него мог убить мой бизнес. Теперь всё под контролем и продажи пошли вверх.
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