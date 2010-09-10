Аневризма
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 598
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Аневризма
Где я могу пройти лечение аневризмы сосудов?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Аневризма
Здравствуйте, насколько я знаю сейчас, лучше всего проходить лечение аневризмы сосудов в Турции, можете почитать детальнее в этой статье http://artlife.rv.ua/?area=news/7454 . Мой брат проходил лечение в одной из турецких клиник, и все прошло успешно, теперь только периодически обследование проходит. Сказал что сервис там значительно лучше, у них есть все необходимое оборудование, а врачи грамотные.
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