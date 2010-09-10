Аневризма

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 598
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Аневризма

Сообщение Алексей Кобзарь » 05 фев 2022, 17:38

Где я могу пройти лечение аневризмы сосудов?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Аневризма

Сообщение Наташа Швец » 05 фев 2022, 23:56

Здравствуйте, насколько я знаю сейчас, лучше всего проходить лечение аневризмы сосудов в Турции, можете почитать детальнее в этой статье http://artlife.rv.ua/?area=news/7454 . Мой брат проходил лечение в одной из турецких клиник, и все прошло успешно, теперь только периодически обследование проходит. Сказал что сервис там значительно лучше, у них есть все необходимое оборудование, а врачи грамотные.
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