Купальник

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Купальник

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:59

Хочу поделиться своим опытом по покупке женского купальника. Решили поехать вдвоём отдохнуть в Турцию, но жена очень переживала по поводу своего внешнего вида, после родов прошло чуть больше 6 месяцев и мы не могли ей подобрать красивый купальник. Решили попытать удачу онлайн и в этом https://victoriasecret.com.ua/kupalniki/ интернет-магазине менеджер помог определится с размером и подобрал жене слитный купальник всего за 1999 грн. Купальник High Leg Deep Purple красивой, сочной расцветки, который скрыл все недочеты фигуры и подчеркнул женственность. Жена была восхитительна на пляже.
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