Посадка перца в феврале
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Посадка перца в феврале
Я огородник со стажем, это даже не хобби мое, а состояние души. Сейчас смотрю, когда сажать перец на рассаду в 2022 году по лунному календарю, самые благоприятные дни указаны. Неоднократно пользовался такими таблицами в прошлом году, весь урожай уродил прекрасные плоды. Тут я нашел даже какой сорт перца стоит сажать и как правильно ухаживать.
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