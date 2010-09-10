Посадка перца в феврале

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Посадка перца в феврале

Сообщение Anthonn » Сегодня, 14:13

Я огородник со стажем, это даже не хобби мое, а состояние души. Сейчас смотрю, когда сажать перец на рассаду в 2022 году по лунному календарю, самые благоприятные дни указаны. Неоднократно пользовался такими таблицами в прошлом году, весь урожай уродил прекрасные плоды. Тут я нашел даже какой сорт перца стоит сажать и как правильно ухаживать.
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