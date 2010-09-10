Ремонт экструдеров, грануляторов, термопластавтоматов (ТПА), литьевых машин
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- Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:21
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Ремонт экструдеров, грануляторов, термопластавтоматов (ТПА), литьевых машин
Ремонтируем колонны, шнеки. Ремонтируем детали узла впрыска: внутренние поверхности гильз гидроцилиндров диаметром свыше 400, ремонтируем или поршни и РТИ, направляющие трубы, приводные валы и трубы. Ремонт литьевых машин. Машины для литья под давлениям очень дороги, сложны и при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании служат долго. Однако ничего не вечно, и техника начинает приходить в негодность. После проведения ремонта литьевых машин заказчик получает машины, отвечающие современным международным требованиям, а по затратам это примерно от 75 до 50 процентов цены новой машины. Диагностика неисправности. Ремонт электронных блоков (панели оператора, контроллеры, платы управления, электроприводы).
https://egmash.ru
тел. +7(4822) 418056, 418710
https://egmash.ru
тел. +7(4822) 418056, 418710
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