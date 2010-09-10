Ремонт листоправильных машин, гибочного оборудования

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
egmash
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:21
Откуда: Тверь
Контактная информация:
Контактная информация пользователя egmash

Ремонт листоправильных машин, гибочного оборудования

Сообщение egmash » Сегодня, 17:22

Диагностика, капитальный ремонт листогибочного оборудования, полный осмотр оборудования, диагностика, техническое обслуживание, быстрый монтаж на объекте заказчика. Ремонт и обслуживание листоправильных машин, диагностирование поломки. Срочный, аварийный ремонт. Поузловое восстановление. Модернизация. Пуско-наладочные работы (НТР). Шеф-монтажные работы. Листоправильные машины. Листогибы и Вальцы. Вальцы. Листогибочные пресса.
https://egmash.ru
тел. +7(4822) 418056, 418710
tovar-17038462-250.jpg
tovar-17038462-250.jpg (10.55 КБ) 71 просмотр
http://egmash.ru
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость