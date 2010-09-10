Ремонт листоправильных машин, гибочного оборудования
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 авг 2010, 15:21
- Откуда: Тверь
- Контактная информация:
Ремонт листоправильных машин, гибочного оборудования
Диагностика, капитальный ремонт листогибочного оборудования, полный осмотр оборудования, диагностика, техническое обслуживание, быстрый монтаж на объекте заказчика. Ремонт и обслуживание листоправильных машин, диагностирование поломки. Срочный, аварийный ремонт. Поузловое восстановление. Модернизация. Пуско-наладочные работы (НТР). Шеф-монтажные работы. Листоправильные машины. Листогибы и Вальцы. Вальцы. Листогибочные пресса.
https://egmash.ru
тел. +7(4822) 418056, 418710
https://egmash.ru
тел. +7(4822) 418056, 418710
http://egmash.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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