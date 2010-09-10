Решетки вентиляционные потолочные
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Решетки вентиляционные потолочные
Подскажите, ребят, где такие решетки можно купить?
Re: Решетки вентиляционные потолочные
Нужно для начала разобраться какого типа решетка Вам нужна. Они делятся на 2 вида: стационарную и регулируемая. Так же решетки бывают железные или из пластика. Такие решетки, с этого материала хорошо защищены от ржавчины, что актуально для жилых домов. Кстати, вот на этом https://www.ventprom.spb.ru/katalog/ras ... /reshetki/ сайте, Вам помогут выбрать отличную вентиляционную решетку
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