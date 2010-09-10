Решетки вентиляционные потолочные

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Решетки вентиляционные потолочные

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 19:31

Подскажите, ребят, где такие решетки можно купить?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Решетки вентиляционные потолочные

Сообщение РусланР » Сегодня, 19:39

Нужно для начала разобраться какого типа решетка Вам нужна. Они делятся на 2 вида: стационарную и регулируемая. Так же решетки бывают железные или из пластика. Такие решетки, с этого материала хорошо защищены от ржавчины, что актуально для жилых домов. Кстати, вот на этом https://www.ventprom.spb.ru/katalog/ras ... /reshetki/ сайте, Вам помогут выбрать отличную вентиляционную решетку
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