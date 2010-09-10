Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:22

Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу британской визы инвестора уровня «Tier 1 Investor»?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 04:34

TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу британской визы инвестора уровня «Tier 1 Investor»?


Здравствуйте. Данная виза предусматривает значительные финансовые средства в экономику Великобритании и предоставляет возможность въехать или остаться в данной стране. Смотрите на сайте https://www.donnews.ru/neskolko-glavnyh ... r_32709762 несколько главных советов по британской визе инвестора уровня «Tier 1 Investor» и делайте для себя выводы. В любом случае, лучше заручиться поддержкой профильных специалистов.
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