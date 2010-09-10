Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»
Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу британской визы инвестора уровня «Tier 1 Investor»?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Британская виза инвестора уровня «Tier 1 Investor»
TanyaLoy писал(а):Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу британской визы инвестора уровня «Tier 1 Investor»?
Здравствуйте. Данная виза предусматривает значительные финансовые средства в экономику Великобритании и предоставляет возможность въехать или остаться в данной стране. Смотрите на сайте https://www.donnews.ru/neskolko-glavnyh ... r_32709762 несколько главных советов по британской визе инвестора уровня «Tier 1 Investor» и делайте для себя выводы. В любом случае, лучше заручиться поддержкой профильных специалистов.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей