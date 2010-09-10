Где выучится на делопроизводителя?

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Где выучится на делопроизводителя?

Сообщение Níell » Сегодня, 14:10

Знакомый зовет на работу устроится делопроизводителем. И зарплату хорошую обещает. А что работа не пыльная. Но надо же выучиться на нее, а где?
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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Re: Где выучится на делопроизводителя?

Сообщение Cathair » 48 минут назад

Повезло вам. Обычно делопроизводители не очень хорошо получают. Хотя зависит конечно от фирмы. делопроизводство то, кстати говоря, везде одинаковое. Так что работать везде можно будет. И обучение вот здесь не замет много времени https://iniso.ru/направления-обучения/делопроизводство/курс-обучения-делопроизводитель-д/ учится вообще можно дистанционно и по индивидуальному плану. Стоимость обучение тоже не высокая еще и со скидкой приличной. Так что остаётся только удачи вам пожелать.
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