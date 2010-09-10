Плитка на теплый пол
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Плитка на теплый пол
Здравствуйте. В строительстве слабо разбираюсь, вот и решил спросить у знающих. Кто скажет, плитку можно на теплый пол укладывать? У нас одноэтажный загородный дом и там, соответственно, без теплых полов никак, а вот с покрытием пока не можем определиться. Хотелось бы хотя бы на кухню плитку. Если можно класть, то какую подскажете?
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Re: Плитка на теплый пол
Приветствую. Сразу скажу, что как раз под такие покрытия как: керамогранит и эпоксидный пол и предусматривают теплые полы, так как они холодные, а в вашем случае = это просто обязательно. Так же, в жилые комнаты можно подобрать ламинат, только нужно выбирать специальный, для теплых полов. Так же вам стоит подумать, как правильно спланировать расположение теплых полов. Не должна нагреваться мебель и бытовая техника, иначе срок их службы сократится, к тому же вы будете впустую платить за электроэнергию. Поэтому тёплый пол укладывают только там, где ходят люди. По покрытиям сейчас выбор очень хороший, если советовать по плитке, то можете посмотреть отличный лапарет керамогранит, который производятся из экологически безопасных материалов, и обладают повышенными износостойкими характеристиками, а видов его, огромное количество, так что сможете подобрать под любой интерьер.
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