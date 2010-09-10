Сообщение miskaoff » Сегодня, 19:43

Здравствуйте. В строительстве слабо разбираюсь, вот и решил спросить у знающих. Кто скажет, плитку можно на теплый пол укладывать? У нас одноэтажный загородный дом и там, соответственно, без теплых полов никак, а вот с покрытием пока не можем определиться. Хотелось бы хотя бы на кухню плитку. Если можно класть, то какую подскажете?