Приложение БК
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Приложение БК
Скачал уже давно приложение Бет365 на андроид и хочу отметить массу преимуществ, таких, как: Экономия интернет-трафика, Удобно что страничка на весь экран, не нужно прокручивать вниз, удобный интерфейс. И самое главное, это то что, программа Bet365 работает быстро без тормозов и лагов.
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