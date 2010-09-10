Приложение БК

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Приложение БК

Сообщение РусланР » Вчера, 22:10

Скачал уже давно приложение Бет365 на андроид и хочу отметить массу преимуществ, таких, как: Экономия интернет-трафика, Удобно что страничка на весь экран, не нужно прокручивать вниз, удобный интерфейс. И самое главное, это то что, программа Bet365 работает быстро без тормозов и лагов.
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