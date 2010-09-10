РусланР писал(а): Скачал уже давно приложение и хочу отметить массу преимуществ, таких, как: Экономия интернет-трафика, Удобно что страничка на весь экран, не нужно прокручивать вниз, удобный интерфейс. И самое главное, это то что, программа Bet365 работает быстро без тормозов и лагов.