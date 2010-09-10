Конструктор сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Конструктор сайта

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 17:17

Посоветуйте платный конструктор сайта с разнообразными шаблонами. Хочу сестре попробовать сделать её сайт-визитку, она фотограф.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей