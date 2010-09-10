Конструктор сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Конструктор сайта

Сообщение Наташа Швец » 11 фев 2022, 17:17

Посоветуйте платный конструктор сайта с разнообразными шаблонами. Хочу сестре попробовать сделать её сайт-визитку, она фотограф.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 603
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Конструктор сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 22:36

Подобные шаблоны есть в Craftum, это классный конструктор сайта которым я сам пользовался и делал сайт для кафе. Вы можете выбрать подходящий тариф, стоит он всего 200 руб, грубо говоря, и затем по шаблону создать сайт с подключением домена и с seo настойками.
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