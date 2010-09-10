Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте. Срочно нужно заказать фрезу для маникюра в подарок для сестры. Я стараюсь готовиться к праздникам заранее, скоро 8 марта. Поможете советами? Буду благодарна за любые комментарии и надеюсь, что отпишетесь.
Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Мне удалось, по отзывам найти интернет магазин, который готов удивлять и радовать акциями и дополнительными скидками всех и каждого клиента. Вам стоит заглянуть сюда https://prokrasa.com.ua/catalog/frezery ... pedikyura/ купить фрезер для ногтей от известного бренда с дополнительной скидкой и доставкой в город своего проживания. У меня обычно не хватает времени на прогулки по магазинам, в свой единственный выходной хочется просто выспаться и ничего не делать. Доставку заказываю на пункт самовывоза, который находится по пути с работы, так проще – идёшь домой и можно сразу зайти и забрать свой заказ.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя