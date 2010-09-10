Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 468
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:17

Здравствуйте. Срочно нужно заказать фрезу для маникюра в подарок для сестры. Я стараюсь готовиться к праздникам заранее, скоро 8 марта. Поможете советами? Буду благодарна за любые комментарии и надеюсь, что отпишетесь.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:39

Конечно, помогу чем смогу. Мне удалось, по отзывам найти интернет магазин, который готов удивлять и радовать акциями и дополнительными скидками всех и каждого клиента. Вам стоит заглянуть сюда https://prokrasa.com.ua/catalog/frezery ... pedikyura/ купить фрезер для ногтей от известного бренда с дополнительной скидкой и доставкой в город своего проживания. У меня обычно не хватает времени на прогулки по магазинам, в свой единственный выходной хочется просто выспаться и ничего не делать. Доставку заказываю на пункт самовывоза, который находится по пути с работы, так проще – идёшь домой и можно сразу зайти и забрать свой заказ.
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