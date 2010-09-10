Сообщение klonik » Сегодня, 14:17

Здравствуйте. Срочно нужно заказать фрезу для маникюра в подарок для сестры. Я стараюсь готовиться к праздникам заранее, скоро 8 марта. Поможете советами? Буду благодарна за любые комментарии и надеюсь, что отпишетесь.